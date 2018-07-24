Домашний ад: появились две новые версии исчезновения мамы двоих детей

Анны были очень тяжёлые отношения с бывшим мужем

Третий день нет дома мамы двоих детей Анны Даниловой. 22 июля она вышла из дома, якобы, в магазин, и пропала. В тот момент, когда Аня ушла, дома была только её бабушка и маленькая дочка. Бабушка уже совсем старенькая, она даже и не заметила, в чём внучка выскочила из квартиры.

Мама женщины Ольга Валентиновна не находит себе места. Мы попытались разобраться, куда могла исчезнуть молодая женщина.

Домашний ад 76.ru связался с мамой Анны. Она говорит: в последнее время дочь была в подавленном состоянии.

— У неё были очень плохие отношения с бывшим мужем, она пыталась сохранить семью, но не получалось. Аня очень переживала по этому поводу, ведь она знала, что у мужа уже есть другая женщина. Она не раз говорила, что жить не хочет, — плачет Ольга Валентиновна.

О том, что до отчаянного шага женщину довели ссоры с бывшим мужем, говорят и друзья Анны. Все, как один утверждают: отношения были ужасными. В семье творилось такое, что и говорить страшно.

— Анна работала на износ. Тренировки, массаж, консультации. Делала всё, чтоб быть финансово независимой, — рассказывает друг Анны Дмитрий.

Нагуляется и придёт?

76.ru связался с бывшим мужем Анны Михаилом. Спросили напрямую: не связан ли он как-то с исчезновением женщины?

— Она пропала не от меня, а от бабушки, — сразу же заявил Михаил. — Как я могу быть причастным к её исчезновению? Мы с ней не живём уже два года. Пересекались и перезванивались только по поводу детей. У нас в этом году было четыре суда, потому что они не давали мне видеться с детьми. Я все четыре заседания выиграл. Я её не оскорблял, ничего не делал. Считаю, что она скоро нагуляется и придёт.

— То есть, не могла она на страшный шаг решиться? — спросили мы у Михаила.

— Нет, конечно, о чём вы говорите?

Двое детей Анны сейчас у Михаила. Он говорит: о маме разговор он не поднимает. Дети знают, что здесь её никогда не бывает. Поэтому и не спрашивают.

— Завтра я пойду в опеку. Сейчас, пока матери нет, дети могут жить либо у меня, либо у тёщи. Я считаю, им лучше будет у меня. Поэтому буду писать заявление, — рассказал Михаил.

Напомним, Анна Данилова пропала 22 июля. Она ушла из дома в Ленинском районе. Мама Анны в день пропажи обратилась в полицию. Ищут женщину и волонтёры. Если вам что-либо известно о местенахождения Анны, позвоните в полицию по телефону «02», волонтёрам по телефонам 8 910 964-08-38 или в нашу редакцию.