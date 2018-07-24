Завершено проектирование школы в ЖК «Тридевяткино царство»

Группа компаний «УНИСТО Петросталь» завершила проектирование школы на 550 мест, которую планирует возвести в Мурино для жителей ЖК «Тридевяткино царство».

Строительство социального объекта должно начаться в 2019 году в рамках федеральной программы «Стимул». По предварительным оценкам, затраты на строительство могут составить порядка 700 млн рублей.

Согласно проекту, здание общей площадью 10 864 кв. м. должно расположиться в центральной части ЖК «Тридевяткино царство». В первой трехэтажной части здания разместятся учебные классы, во второй двухэтажной — спортивный и актовый залы, пищеблок, библиотека, подсобные помещения.

Рядом со школой будет обустроена спортивная площадка с футбольным полем, зоной для спортивных игр (малый теннис, волейбол, баскетбол и др.), беговыми дорожками, а также детская площадка для учеников младших классов.

В каждом классе будет обучаться по 25 детей, а численность персонала составит 66 человек. В ГК «УНИСТО Петросталь» отмечают, что школа на 550 детей полностью и даже с избытком может обеспечить местами в общеобразовательных учреждениях жителей ЖК «Тридевяткино царство».

Планируется, что строительство будет осуществляться по программе «Стимул», в рамках которой застройщик будет обязан передать муниципалитету проект и участок, подготовленный под застройку. В этом случае районные власти выступят в качестве заказчика строительства, а финансирование будет выделено из федерального, регионального и местного бюджетов.