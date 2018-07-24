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Саратовские автобусы поднимут цены вместе с троллейбусами
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Саратовские автобусы поднимут цены вместе с троллейбусами 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Городской автомобильный общественный транспорт решил не отставать от своих коллег из электропарка.
Автобусы и маршрутки также намерены поднять цены за проезд для жителей Саратова до 23 рублей. Соответствующие объявления расклеиваются перевозчиками в салонах, чтобы уведомить пассажиров о грядущих изменениях.
Ожидается, что цена на поездки вырастет с 17 рублей на 30% уже с 28 июля.
Напомним, троллейбусы и трамваи в Саратове «подорожают» также до 23 рублей при оплате наличными с 1 августа.
Вслед за Саратовом поднять цены в общественном транспорте заявили также власти города Балаково Саратовской области.
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