Останки пяти красноармейцев обнаружил поисковый отряд «Витязь»

Останки пяти советских военнослужащих обнаружили поисковики отряда «Витязь» Московской общественной организации «Поиск» в ходе выезда в Ржевский и Зубцовский районы Тверской области

При одном из погибших сохранился солдатский медальон образца 1941 года и два портмоне с документами и личными вещами: бланк медальона оказался утрачен, фрагменты хозяйственных документов из портмоне переданы для проведения экспертного исследования в московскую лабораторию «Солдатский медальон». Поисковики надеются, что с их помощью удастся установить судьбу погибшего.