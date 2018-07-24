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Останки пяти красноармейцев обнаружил поисковый отряд «Витязь»
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Останки пяти красноармейцев обнаружил поисковый отряд «Витязь» 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Останки пяти советских военнослужащих обнаружили поисковики отряда «Витязь» Московской общественной организации «Поиск» в ходе выезда в Ржевский и Зубцовский районы Тверской области.
При одном из погибших сохранился солдатский медальон образца 1941 года и два портмоне с документами и личными вещами: бланк медальона оказался утрачен, фрагменты хозяйственных документов из портмоне переданы для проведения экспертного исследования в московскую лабораторию «Солдатский медальон». Поисковики надеются, что с их помощью удастся установить судьбу погибшего.
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