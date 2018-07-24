Семью живодерки на Алтае вынудили сменить номера телефонов из-за угроз

Родители живодерки, расправившейся с котенком на видео на Алтае , удилали свои аккаунты в социальных сетях и выкинули сим-карты, так как их завалили угрозами.

Главу Михайловского сельсовета Бурлинского района на Алтае Виктора Штрауха, и всю его семью завалили угрозами после того, как его дочь убила топором котенка, сняла это на видео и опубликовала в Сети.

Как пишет «360», родственникам живодерки пришлось выкинуть свои сим-карты и отключить телефоны, поскольку им стало поступать слишком много угроз из-за размещенного в интернете ролика с жестоким обращением с животным.

Инцидент произошел 23 июля. Две девушки-подростка расчленили топором котенка и сняли эти зверства на видео. После публикации в Сети появилась петиция за наказание живодерки, которая собрала тысячи подписей.