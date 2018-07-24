Семью живодерки на Алтае вынудили сменить номера телефонов из-за угроз 

Родители живодерки, расправившейся с котенком на видео на Алтае, удилали свои аккаунты в социальных сетях и выкинули сим-карты, так как их завалили угрозами.
Главу Михайловского сельсовета Бурлинского района на Алтае Виктора Штрауха, и всю его семью завалили угрозами после того, как его дочь убила топором котенка, сняла это на видео и опубликовала в Сети.
Как пишет «360», родственникам живодерки пришлось выкинуть свои сим-карты и отключить телефоны, поскольку им стало поступать слишком много угроз из-за размещенного в интернете ролика с жестоким обращением с животным.
Инцидент произошел 23 июля. Две девушки-подростка расчленили топором котенка и сняли эти зверства на видео. После публикации в Сети появилась петиция за наказание живодерки, которая собрала тысячи подписей.
Произошедшее привлекло внимание прессы по всей России, а прокуратура Бурлинского района на Алтае начала проверку в связи с убийством котенка двумя школьницами. В ведомстве пообещали тщательно изучить видеозапись и по итогам проверки дать оценку действиям девушек. Родители жестокой девочки удалили свои страницы в соцсетях.