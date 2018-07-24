«Швабе» увеличил экспорт дифракционной оптики

С начала 2018 года холдинг «Швабе» поставил иностранным заказчикам 298 дифракционных решеток. Таким образом, только за первую половину 2018 года экспорт данных изделий оказался выше, чем за весь прошлый год.

Дифракционные решетки созданы предприятием холдинга — Государственным институтом прикладной оптики (ГИПО). Здесь производится 70% российской дифракционной оптики.

В сумме за первые шесть месяцев 2018 года предприятие экспортировало 298 единиц оптики в четыре страны ближнего и дальнего зарубежья. Так, за первое полугодие поставлено 110 решеток в Ирландию , 35 единиц — в Норвегию , 150 единиц — в Германию и 7 единиц — в Белоруссию . Для сравнения, за первую половину 2017 года иностранные заказчики получили 123 решетки, а в сумме за весь год — 272 решетки, сообщили в пресс-службе холдинга.

«Это высокий показатель сам по себе, не говоря уже о серьезном росте поставок. Благодаря оптимальному соотношению цены и качества наши изделия пользуются большим спросом как среди российских, так и у иностранных заказчиков. Более десяти лет ГИПО экспортирует дифракционную оптику в страны Европы и СНГ. Мы постоянно работаем над расширением географии поставок и над укреплением уже имеющихся позиций», — сообщил генеральный директор ГИПО Виллен Балоев.

До конца 2018 года «Швабе» планирует поставить еще 130 единиц оптических решеток в Германию, Норвегию и Ирландию.

Подобные изделия дифракционной оптики применяются в спектральном приборостроении для научных исследований в области экологии. Например, заказчики из Ирландии используют российскую оптику в составе гиперспектральных камер для оценки качества воздуха.