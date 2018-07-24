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В Омской области выделят деньги на оформление газопроводов в собственность
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В Омской области выделят деньги на оформление газопроводов в собственность 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В 2018 году 11 муниципальных районов и 13 городских и сельских поселений получат субсидии на оформление газопроводов в муниципальную собственность. Об этом сообщается министерством имущественных отношений региона. Вопрос о распределении субсидий муниципалитетам будет вынесен на рассмотрение правительства Омской области в августе этого года.
Общий объем средств, предусмотренный в областном бюджете на оформление сетей газоснабжения, составляет 5 млн рублей. На эти средства будет оформлено в муниципальную собственность порядка 300 газопроводов. Регистрация прав на такие объекты позволит в дальнейшем направлять средства местных бюджетов на модернизацию объектов жизнеобеспечения, а также снизить риск возникновения авариных ситуаций.
Выделение субсидий местным бюджетам направлено на поддержку муниципалитетов в части субсидирования кадастровых работ, они будут предоставлены на условиях софинансирования.
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