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На границе задержали угнанный автомобиль из Саратова
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На границе задержали угнанный автомобиль из Саратова 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Пограничники предотвратили попытку перемещения через государственную границу автомобиля, находящегося в угоне. Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям, произошло это в Большечерниговском районе Самарской области. Сотрудники остановили автомобиль марки «KIA RIO». На машине были регистрационные номера московского региона. А водитель оказался иностранным гражданином. 27-летний мужчина не имел при себе пропуска. Было установлено, что нарушитель следовал из Саратова в сторону государственной границы. При этом иномарка, за рулем которой он находился, числится в угоне с июня 2018 года.
"Задержанный гражданин и автомобиль переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", — уточнили в ведомстве.
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