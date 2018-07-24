На границе задержали угнанный автомобиль из Саратова

Пограничники предотвратили попытку перемещения через государственную границу автомобиля, находящегося в угоне. Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям, произошло это в Большечерниговском районе Самарской области . Сотрудники остановили автомобиль марки «KIA RIO». На машине были регистрационные номера московского региона. А водитель оказался иностранным гражданином. 27-летний мужчина не имел при себе пропуска. Было установлено, что нарушитель следовал из Саратова в сторону государственной границы. При этом иномарка, за рулем которой он находился, числится в угоне с июня 2018 года.

"Задержанный гражданин и автомобиль переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", — уточнили в ведомстве.