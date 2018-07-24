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Информационные волонтеры ЧМ-2018 опубликовали более 16 тысяч фотографий
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Информационные волонтеры ЧМ-2018 опубликовали более 16 тысяч фотографий 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Участники конкурса «Узнай Россию. Города и регионы ЧМ-2018» опубликовали тысячи статей и более 16 тысяч фотографий в «Википедии», сообщается на сайте Общественной палаты Российской Федерации.
"Итоги конкурса еще предстоит подвести, но уже можно сказать, что его участники поставили рекорд: россияне и иностранцы опубликовали в «Википедии» не только несколько тысяч новых статей, но, главное, более 16 тысяч фотографий достопримечательностей регионов России", — отметил один из соорганизаторов конкурса, член ОП РФ Леонид Шафиров.
По его словам, теперь гости смогут самостоятельно составлять программу посещения регионов ЧМ-2018, не только прочитав информацию о достопримечательностях каждого субъекта РФ в соответствующих статьях в «Википедии», но и ознакомившись с фотографиями этих объектов.
"Конкурс информационных волонтеров ЧМ-2018 можно считать успешным. Один из факторов успеха — поддержка, которую в проведении конкурса оказали ОП РФ и общественные палаты тех регионов России, в которых проводятся матчи ЧМ-2018", — отметил член оргкомитета конкурса, один из активных авторов статей в «Википедии» Дмитрий Жуков.
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