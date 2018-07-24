Информационные волонтеры ЧМ-2018 опубликовали более 16 тысяч фотографий

МОСКВА , 24 июл — РИА Новости . Участники конкурса «Узнай Россию . Города и регионы ЧМ-2018» опубликовали тысячи статей и более 16 тысяч фотографий в «Википедии», сообщается на сайте Общественной палаты Российской Федерации.

"Итоги конкурса еще предстоит подвести, но уже можно сказать, что его участники поставили рекорд: россияне и иностранцы опубликовали в «Википедии» не только несколько тысяч новых статей, но, главное, более 16 тысяч фотографий достопримечательностей регионов России", — отметил один из соорганизаторов конкурса, член ОП РФ Леонид Шафиров

По его словам, теперь гости смогут самостоятельно составлять программу посещения регионов ЧМ-2018, не только прочитав информацию о достопримечательностях каждого субъекта РФ в соответствующих статьях в «Википедии», но и ознакомившись с фотографиями этих объектов.