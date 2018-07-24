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На Одесской железной дороге нашли 5 тысяч артснарядов
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На Одесской железной дороге нашли 5 тысяч артснарядов 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает профильное издание «Магистраль».
«17 июля пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области сообщили начальнику станции Сербка о наличии около пути взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. По информации аппарата по безопасности движения поездов и автотранспорта регионального филиала «Одесская железная дорога», почти 5 тыс. единиц снарядов находилось на расстоянии 30 метров от пути №4 станции Сербка», — говорится в сообщении.
Снаряды были уничтожены специалистами ГСЧС. Задержки поездов удалось не допустить.
В тот же день на станции Выгода во время укладки тротуарной плитки на низкой пассажирской платформе мастер обнаружил артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны.
Они находились на расстоянии 4 метров от крайней рейки пути №21.
Примечательно, что с 3 августа по 13 сентября 1943 года на оккупированной нацистами и их союзниками территории РСФСР, БССР и части УССР советскими партизанами проводилась операция «Рельсовая война». После нее проводилась аналогичная операция «Концерт», которая продлилась до октября 1943 года. В то же время, данные операции не проводились на территории Одесской области.
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