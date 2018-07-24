Без продуктов не останутся. По рекам в северные села завозят необходимые товары

На Ямале в самые северные сёла — Гыду и Антипаюту — водным транспортом доставляют в больших объёмах продовольствие. В течение навигации товары завезут не только в отдалённые поселения, но и на фактории Юрибей, Тадебя-Яха, 5-6 Пески, Халмер-Яха, Белые Яры, Мессо, Харвута.

По реке завезено продовольствие в Находку — жителей этого села обеспечивает местный предприниматель и Тазовское потребобщество. Четыре плавучих магазина побывало в Антипаюте. В Тюмени уже загружается первый корабль Гыданского потребобщества, в начале августа его ждут в Гыде. Как сообщает районная администрация, традиционно первым рейсом завозят овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, муку и мучные изделия — всё необходимое для обеспечения продовольствием социальных учреждений и жителей села.

По прогнозам специалистов, общая сумма завоза товаров народного потребления в навигацию 2018 года составит порядка 170 миллионов рублей, из них более 50 миллионов рублей приходится на Антипаюту и фактории Антипаютинской тундры, почти 80 миллионов — на Гыду и местные фактории. В Находку и окрестную тундру планируется завести товаров на 10 миллионов рублей, почти на 6 миллионов — на фактории Тазовской тундры.