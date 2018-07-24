Около 2,4 тыс. поездок за 1 руб. совершили пассажиры аэроэкспрессов с начала июня в ходе акции с UnionPay

Около 2,4 тыс. поездок за 1 руб. совершили пассажиры аэроэкспрессов с начала июня 2018 г. в рамках акции компании «Аэроэкспресс» и UnionPay, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании-перевозчика.

«За первый месяц проведения акции правом проезда за 1 руб. воспользовались около 2,4 тыс. пассажиров», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что 80% от общего количества участников акции — пассажиры «Аэроэкспресс», прилетающие и улетающие из аэропорта Шереметьево

«Совместная акция «Аэроэкспресс» и UnionPay была запущена в начале июня. Мы рады отметить, что по итогам первого месяца проведения акция востребована среди пассажиров компании. Для нас важно предоставить путешественникам возможность пользоваться привычными способами оплаты, в том числе использовать банковские карты любых платежных систем», — цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности генерального директора «Аэроэкспресс» Михаила Ковальского.