Ещё
Около 2,4 тыс. поездок за 1 руб. совершили пассажиры аэроэкспрессов с начала июня в ходе акции с UnionPay
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 2,4 тыс. поездок за 1 руб. совершили пассажиры аэроэкспрессов с начала июня в ходе акции с UnionPay 

Агентство «Москва» 1 час назад
Около 2,4 тыс. поездок за 1 руб. совершили пассажиры аэроэкспрессов с начала июня 2018 г. в рамках акции компании «Аэроэкспресс» и UnionPay, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании-перевозчика.
«За первый месяц проведения акции правом проезда за 1 руб. воспользовались около 2,4 тыс. пассажиров», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что 80% от общего количества участников акции — пассажиры «Аэроэкспресс», прилетающие и улетающие из аэропорта Шереметьево.
«Совместная акция «Аэроэкспресс» и UnionPay была запущена в начале июня. Мы рады отметить, что по итогам первого месяца проведения акция востребована среди пассажиров компании. Для нас важно предоставить путешественникам возможность пользоваться привычными способами оплаты, в том числе использовать банковские карты любых платежных систем», — цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности генерального директора «Аэроэкспресс» Михаила Ковальского.
В пресс-службе напомнили, что в рамках акции стоимость поездки на «Аэроэкспресс» для держателей карт UnionPay составляет 1 руб. при условии бесконтактной оплаты билета через турникет. Предложение действует для поездок в вагонах стандартного класса на всех направлениях движения поездов «Аэроэкспресс» с июня по август 2018 г. Подробные правила акции размещены на сайте aeroexpress.ru в разделе «Акции и спецпредложения». Акция организована при поддержке Банка ВТБ (ПАО), осуществляющего эквайринговое обслуживание карт на турникетах «Аэроэкспресс».
Агентство «Москва»: последние новости
Первый международный конгресс молодежных парламентов пройдет в Москве в октябре Вице-спикер Мосгордумы предложил вернуть вытрезвители и взимать плату с граждан за попадание в них ЦОДД: Столичные камеры фотовидеофиксации технически готовы отслеживать наличие полисов ОСАГО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий109
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест65
Оксана Шачко оставила предсмертную записку80
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии100
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков104
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение