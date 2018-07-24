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Активное долголетие. Средний возраст посетителей центра «Забота» — 68 лет, а самому взрослому — 92 года
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Активное долголетие. Средний возраст посетителей центра «Забота» — 68 лет, а самому взрослому — 92 года 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Эти вологжане посещают кружки, ездят на экскурсии, занимаются спортом и творчеством. Так, самые взрослые участники, мужчины в возрасте 92 и 91 год, до недавнего времени осваивали танцы в «Академии балов».
В группе бальных танцев немало участников старше 80 лет. Несмотря на солидный возраст, вологжане делают успехи, отмечает руководитель академии Борис Чирьев.
«Я планку ставлю достаточно высокую. Я с ними занимаюсь серьезно. И, как руководитель, я могу сказать, что мои подопечные делают успехи. Даже несмотря на то, что многие приходят учиться с нуля. Среди них много людей, которые прошли военную службу. Это помогает — это и дисциплина, и выдержка. В программе у нас венский вальс — быстрый, медленный вальс, фокстрот и другие. У нас есть ударная группа — те, кто выступают на концерте. И наши танцоры пользуются успехом», — рассказал руководитель «Академии балов» Борис Чирьев.
Танцоры не ограничиваются выступлениями в своем зале. Они участвуют почти во всех городских мероприятиях. Так, недавно в ДК льнокомбината с успехом прошла программа «Мир танца». Участвовало старшее поколение и в Александровском балу. Это большое театрализованное представление, которое состоялось в городе 1 июля. Организовать такой бал удалось на средства Президентского и городского грантов.
Проявить свои способности — такую возможность вологжанам почтенного возраста предоставляет центр «Забота». Причем занятия продолжаются и в самый разгар дачного сезона — летом. Всего на базе Центра сформировано порядка 100 различных кружков и секций, которые объединяют более 2000 участников. Благодаря активному образу жизни продолжительность жизни посетителей центра «Забота» выросла более чем на 4 года.
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