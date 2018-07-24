На маршруте Петербург-Будогощь запустят новую скоростную электричку

По направлению Санкт-Петербург — поселок Бугодощь в Киришском районе запустят новую скоростную электричку, сообщают в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Первый поезд отправится по этому маршруту уже в среду, 25 июля.

Электричка №6051 будет отправляться из поселка каждый день рано утром — в 5.42, кроме воскресенья, и прибывать в 7.56 на Ладожский вокзал. Это сделано для удобства работающих в северной столице жителей. В обратном направлении он будет ходить ежедневно (исключение — суббота). Отправление в 18.10, прибытие в Бугодощь— в 20.20.

Вместимость новых составов — до 567 мест.