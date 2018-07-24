Ярославские прокуроры помогли двум жительницам получить пособие 

Прокуратура Красноперекопского района добилась, чтобы ярославны получили пособие по уходу за детьми, сообщают в пресс-службе ведомства.
Женщины обратились за помощью в правоохранительные органы. Они рассказали, что не смогли получить выплаты после беременности.
По данному факту прокуратура провела проверку в ООО «Провизия», где ранее работали женщины, по вопросу невыплаты установленного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. На май 2018 года задолженность составила около 10 тысяч рублей.
Государственная инспекция труда в Ярославской области рассмотрела дело об административном правонарушении компании. В результате руководитель погасил задолженность перед сотрудницами.