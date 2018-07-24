Ещё
Ярославские прокуроры помогли двум жительницам получить пособие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ярославские прокуроры помогли двум жительницам получить пособие 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Прокуратура Красноперекопского района добилась, чтобы ярославны получили пособие по уходу за детьми, сообщают в пресс-службе ведомства.
Женщины обратились за помощью в правоохранительные органы. Они рассказали, что не смогли получить выплаты после беременности.
По данному факту прокуратура провела проверку в ООО «Провизия», где ранее работали женщины, по вопросу невыплаты установленного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. На май 2018 года задолженность составила около 10 тысяч рублей.
Государственная инспекция труда в Ярославской области рассмотрела дело об административном правонарушении компании. В результате руководитель погасил задолженность перед сотрудницами.
АиФ: последние новости
27 июля ярославцы смогут наблюдать за полным затмением Луны Ночью в Любимском районе сгорела легковушка 7800 ярославцев пострадали от укусов клещей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий109
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест65
Оксана Шачко оставила предсмертную записку80
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии100
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков104
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение