Ярославские прокуроры помогли двум жительницам получить пособие

Прокуратура Красноперекопского района добилась, чтобы ярославны получили пособие по уходу за детьми, сообщают в пресс-службе ведомства.

Женщины обратились за помощью в правоохранительные органы . Они рассказали, что не смогли получить выплаты после беременности.

По данному факту прокуратура провела проверку в ООО «Провизия», где ранее работали женщины, по вопросу невыплаты установленного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. На май 2018 года задолженность составила около 10 тысяч рублей.