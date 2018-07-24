Четыре кандидата прошли регистрацию на выборы в Заксобрание

Четыре кандидата прошли регистрацию на дополнительные выборы в Законодательное собрание Нижегородской области , сообщается на сайте областной избирательной комиссии.

Согласно последним данным, собрать не менее 3% подписей избирателей по округу №6 удалось Борису Глазову (НРО ЛДПР), Артему Баранову (НРО «Единая Россия»), Владимиру Москаленко (НРО «Справедливая Россия») и Василию Овсянникову (НРО ПП КПРФ).

Данных о регистрации пятого кандидата, самовыдвиженца Геннадия Старова, пока нет.

Напомним, что всего на довыборы в депутаты ЗСНО подали документ 5 кандидатов.