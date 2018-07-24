Четыре кандидата прошли регистрацию на выборы в Заксобрание 

Четыре кандидата прошли регистрацию на дополнительные выборы в Законодательное собрание Нижегородской области, сообщается на сайте областной избирательной комиссии.
Согласно последним данным, собрать не менее 3% подписей избирателей по округу №6 удалось Борису Глазову (НРО ЛДПР), Артему Баранову (НРО «Единая Россия»), Владимиру Москаленко (НРО «Справедливая Россия») и Василию Овсянникову (НРО ПП КПРФ).
Данных о регистрации пятого кандидата, самовыдвиженца Геннадия Старова, пока нет.
Напомним, что всего на довыборы в депутаты ЗСНО подали документ 5 кандидатов.
Довыборы депутата ЗСНО шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 состоятся 9 сентября. Ранее депутатом по этому избирательному округу был Олег Сорокин, арестованный по подозрению в получении взятки в декабре 2017 года. В конце марта 2018 года он, а также его сын Никита Сорокин, направили заявления о досрочном сложении депутатских полномочий.