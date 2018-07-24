Мэром одной из деревень в США стал кот Сладкий пирожок

В одном из пригородов американского штата Мичиган мэром избрали кота. Пушистый чиновник торжественно вступил в должность, сообщает портал UPI.

До этого девятилетний кот по имени Сладкий пирожок в небольшом образовании Омен «занимал» должность вице-мэра. На днях жители практически единогласно избрали его мэром, он набрал свыше семи тысяч голосов. При этом в списке других кандидатов были еще одна кошка, 13 собак, павлин, коза и даже цыпленок. В итоге выборы выиграл Сладкий пирожок.

Кота торжественно провезли на тележке по улицам. В колонне вместе с «пушистым мэром» шли местные жители, а также другие «кандидаты». Затем питомца торжественно провозгласили мэром.

Теперь Сладкий пирожок будет возглавлять должность до следующих выборов в 2021 году. Организаторы мероприятия отметили, что эти импровизированные выборы проводят исключительно ради благотворительности, поскольку жители, голосующие за того или иного «кандидата», вносили $1 пожертвований. Все деньги отравят на помощь нуждающимся.

Напомним, ранее в ирландском городе Киллорглин выбрали почетным мэром города дикого козла. Церемония прошла в рамках праздника Puck Fair.

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