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Мэром одной из деревень в США стал кот Сладкий пирожок
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Мэром одной из деревень в США стал кот Сладкий пирожок 

Мир24 1 час назад
В одном из пригородов американского штата Мичиган мэром избрали кота. Пушистый чиновник торжественно вступил в должность, сообщает портал UPI.
До этого девятилетний кот по имени Сладкий пирожок в небольшом образовании Омен «занимал» должность вице-мэра. На днях жители практически единогласно избрали его мэром, он набрал свыше семи тысяч голосов. При этом в списке других кандидатов были еще одна кошка, 13 собак, павлин, коза и даже цыпленок. В итоге выборы выиграл Сладкий пирожок.
Кота торжественно провезли на тележке по улицам. В колонне вместе с «пушистым мэром» шли местные жители, а также другие «кандидаты». Затем питомца торжественно провозгласили мэром.
Теперь Сладкий пирожок будет возглавлять должность до следующих выборов в 2021 году. Организаторы мероприятия отметили, что эти импровизированные выборы проводят исключительно ради благотворительности, поскольку жители, голосующие за того или иного «кандидата», вносили $1 пожертвований. Все деньги отравят на помощь нуждающимся.
Напомним, ранее в ирландском городе Киллорглин выбрали почетным мэром города дикого козла. Церемония прошла в рамках праздника Puck Fair.
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