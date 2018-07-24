Эксперты проверили ход строительства торгового центра на Михалковской

В районе Коптево в ближайшие несколько месяцев планируется ввести в эксплуатацию торговый центр со встроенной автопарковкой. Как сообщает официальный портал столичного Стройкомплекса, специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку его строительства.

«По итогам проверки выявлены нарушения технологии и качества производства работ, а именно: в результате лабораторных испытаний водно-дисперсионных красок, применяемых для отделки стен и потолков в торговых залах и для отделки стен в подземной автостоянке, установлено, что класс пожарной опасности стройматериала не соответствует требованиям проектной документации», — говорится в материале.

На основании заключений ГБУ «ЦЭИИС» за ненадлежащее качество работ на генерального подрядчика ООО «ВИМгрупп» оформлены протоколы об административных правонарушениях, которые находятся в административном производстве Мосгосстройнадзора.

Объект возводят по адресу: улица Михалковская, владение 4А. (ео)