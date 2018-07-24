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Супергибкий «человек-паук» напугал жюри шоу талантов
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Супергибкий «человек-паук» напугал жюри шоу талантов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В американском шоу талантов принял участие акробат Джеймс Трой, напугавший до ужаса судей и зрителей своей необычайной гибкостью.
Акробат и начинающий актер Джеймс Трой принял участие в шоу талантов в США, где он до ужаса напугал своим гибким телом жюри.
Когда ему предложили удивить судей, с нетерпением ожидающих, что же они сейчас увидят, в зале заиграла музыка из фильмов ужаса. Трой неожиданно неестественно вывернул суставы и встал на четвереньки. После чего в таком виде приблизился к залу и открывшим от удивления рты судьям.
Супергибкий афроканадец удивил и одновременно шокировал публику, некоторые из зрителей встали со своих мест, чтобы получше рассмотреть его. В итоге все судьи проголосовали за то, чтобы акробат продолжил участие в шоу талантов.
По словам Троя Джеймса, его гибкость врожденная. В начале у него были комплексы из-за того, что он отличался от ровесников, однако в средней школе его умения стали считать «крутыми».
A recreation of a certain trick you may have seen me do. (This time not in @zeelowcee ‘s dusty office.):) Thanks, Travis for coming to visit! He’s @thewizofodd and he travels around meeting a bunch of people with (literally) eye-popping talents.
Публикация от Troy James (@twistytroy)
13 Фев 2018 в 3:15 PST
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