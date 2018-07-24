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Милли Бобби Браун украсила обложку W Magazine
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Милли Бобби Браун украсила обложку W Magazine 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Американское издание W Magazine представило новый выпуск, посвященный звездам популярных сериалов. Одной из его главных героинь стала Милли Бобби Браун, 14-летняя актриса и исполнительница главной роли в сериале «Очень странные дела». Ее снимок авторства британского фэшн-фотографа Аласдера Маклелана украсил обложку номера. Ответственной за макияж в ретро-стиле выступила известный новозеландский визажист Аарон Де Мей.
Внутри читателей ждет минималистская фотосессия, в которой актриса примерила вещи, украшения и аксессуары из новых осенне-зимних коллекций Gucci, Miu Miu, Messika Paris, Calvin Klein и Manolo Blahnik.
В интервью W Magazine Браун назвала своих кумиров, а также рассказала о том, как начиналась ее карьера, и что изменилось в жизни после внезапно свалившейся на нее популярности. Полностью текст разговора можно прочитать здесь.
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