Милли Бобби Браун украсила обложку W Magazine

Американское издание W Magazine представило новый выпуск, посвященный звездам популярных сериалов. Одной из его главных героинь стала Милли Бобби Браун , 14-летняя актриса и исполнительница главной роли в сериале «Очень странные дела». Ее снимок авторства британского фэшн-фотографа Аласдера Маклелана украсил обложку номера. Ответственной за макияж в ретро-стиле выступила известный новозеландский визажист Аарон Де Мей.

Внутри читателей ждет минималистская фотосессия, в которой актриса примерила вещи, украшения и аксессуары из новых осенне-зимних коллекций Gucci, Miu Miu, Messika Paris, Calvin Klein и Manolo Blahnik.

В интервью W Magazine Браун назвала своих кумиров, а также рассказала о том, как начиналась ее карьера, и что изменилось в жизни после внезапно свалившейся на нее популярности. Полностью текст разговора можно прочитать здесь.