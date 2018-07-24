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Искусство хорового пения осваивает старшее поколение жителей Коптева
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Искусство хорового пения осваивает старшее поколение жителей Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В центре «Радость», расположенном на Михалковской улице, пенсионеры, участвующие в программе «Московское долголетие», продолжают осваивать хоровое пение.
«На очередном занятии 21 июля участники делали комплекс упражнений на дыхание, распевание, продолжили работу над произведениями «Многая лета» Бортнянского, «Подмосковные вечера», «Старый клен», «Губы окаянные», попурри «О войне и победе», — сообщается на официальном сайте центра «Радость».
Подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие» можно в территориальном центре соцобслуживания. Сделать это могут москвичи пенсионного возраста. Адрес филиала «Коптево» ТЦСО «Тимирязевский»: проезд Черепановых, дом 22. Телефон: 8 (499) 153-83-92. (ео)
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