В Башкирии приостановлена деятельность оператора МТС

В Туймазинском районе решением суда приостановлена деятельность базовой станции сотовой связи оператора МТС . Как сообщает УФССП по РБ, данные меры вызваны нарушением санитарно-эпидемиологических требований.

Установлено, что базовая станция компании была установлена во дворе дома истца. Мужчина обратился в суд, заявив о нарушении его конституционного права на благоприятную окружающую среду. Суд признал ПАО «МобильныеТелеСистемы» виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.3 КоАП РФ ). Организации назначено наказание в виде приостановки деятельности на 90 суток.

— В ходе совершения исполнительных действий судебные приставы-исполнители приостановили деятельность базовой станции сотовой связи ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и предупредили об ответственности, предусмотренной законодательством РФ, в случае возобновления деятельности, — прокомментировали в службе судебных приставов.

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