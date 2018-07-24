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В Башкирии приостановлена деятельность оператора МТС
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В Башкирии приостановлена деятельность оператора МТС 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Туймазинском районе решением суда приостановлена деятельность базовой станции сотовой связи оператора МТС. Как сообщает УФССП по РБ, данные меры вызваны нарушением санитарно-эпидемиологических требований.
Установлено, что базовая станция компании была установлена во дворе дома истца. Мужчина обратился в суд, заявив о нарушении его конституционного права на благоприятную окружающую среду. Суд признал ПАО «МобильныеТелеСистемы» виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.3 КоАП РФ). Организации назначено наказание в виде приостановки деятельности на 90 суток.
— В ходе совершения исполнительных действий судебные приставы-исполнители приостановили деятельность базовой станции сотовой связи ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и предупредили об ответственности, предусмотренной законодательством РФ, в случае возобновления деятельности, — прокомментировали в службе судебных приставов.
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