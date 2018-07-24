Президент Аргентины объявил о планах по реформирования вооруженных сил 

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри объявил в понедельник о планах по реформированию вооруженных сил страны, сообщает газета Nacion.
Как сообщает издание, реформа предусматривает реорганизацию вооруженных сил и отправку большего числа военных на северную границу страны для борьбы с идущим через нее наркотрафиком.
"Очень важно, чтобы они (ВС — ред.) смогли сотрудничать с силами внутренней безопасности, оказывая логистическую поддержку на границе", — заявил Макри.
Президент Аргентины отметил, что стране нужны «вооруженные силы, способные противостоять вызовам и угрозам» XXI века — терроризму и распространению наркотиков.