Президент Аргентины объявил о планах по реформирования вооруженных сил

МОСКВА , 24 июл — РИА Новости . Президент Аргентины Маурисио Макри объявил в понедельник о планах по реформированию вооруженных сил страны, сообщает газета Nacion.

Как сообщает издание, реформа предусматривает реорганизацию вооруженных сил и отправку большего числа военных на северную границу страны для борьбы с идущим через нее наркотрафиком.

"Очень важно, чтобы они (ВС — ред.) смогли сотрудничать с силами внутренней безопасности, оказывая логистическую поддержку на границе", — заявил Макри.

Президент Аргентины отметил, что стране нужны «вооруженные силы, способные противостоять вызовам и угрозам» XXI века — терроризму и распространению наркотиков.