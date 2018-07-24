Губернатор Московской области выступает за вовлечение граждан на диспансеризацию

Согласно заявлению Андрея Воробьева , Губернатора Московской области , граждане обязаны быть вовлечены в процесс диспансеризации. Воробьев считает, что следует обратить внимание глав всех инстанций на единые дни диспансеризации и приложить все усилия, чтобы жители Москвы и Подмосковья более серьезно относились к своему здоровью.

Губернатор уведомил, что за пять прошедших лет показатели смертности по причине рака были снижены больше, чем в два раза, и это достижение было взято за счет ранней диспансеризации.

В этом году на плановую диспансеризацию будет отправлено порядка 1,16 миллиона жителей Подмосковья.

Информация была получена во время заседания правительства региона во вторник, 24 июля.