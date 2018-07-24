Ещё
Губернатор Московской области выступает за вовлечение граждан на диспансеризацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор Московской области выступает за вовлечение граждан на диспансеризацию 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Согласно заявлению Андрея Воробьева, Губернатора Московской области, граждане обязаны быть вовлечены в процесс диспансеризации. Воробьев считает, что следует обратить внимание глав всех инстанций на единые дни диспансеризации и приложить все усилия, чтобы жители Москвы и Подмосковья более серьезно относились к своему здоровью.
Губернатор уведомил, что за пять прошедших лет показатели смертности по причине рака были снижены больше, чем в два раза, и это достижение было взято за счет ранней диспансеризации.
В этом году на плановую диспансеризацию будет отправлено порядка 1,16 миллиона жителей Подмосковья.
Информация была получена во время заседания правительства региона во вторник, 24 июля.
Вести Подмосковья: последние новости
Более 2 миллионов жителей Подмосковья получат транспортные льготы Как коньячный король Николаев втянул «дочку» ВЭБа в офшорный скандал 28 июля Кремль будет закрыт для туристов на несколько часов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий111
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест67
Оксана Шачко оставила предсмертную записку81
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии101
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков104
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение