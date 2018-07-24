Ещё
Всероссийский День льняного поля — 2018 пройдет на Смоленщине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Всероссийский День льняного поля — 2018 пройдет на Смоленщине 

РИА Новости 1 час назад
СМОЛЕНСК, 24 июл — РИА Новости. Всероссийский День льняного поля — 2018, организованный властями Смоленской области при поддержке Минсельхоза и Минпроторга Росиии пройдет во вторник, 31 июля, в деревне Проверженка Починковского района области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
right"Почетными гостями мероприятия станут первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов и заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Также в нем примут участие научные селекционные центры России и Республики Беларусь, семеноводческие хозяйства, филиалы федеральных структур в сфере растениеводства, образовательные учреждения высшего и среднего профиля, ведущие сельскохозяйственные организации и перерабатывающие предприятия, представители передовых компаний, занимающихся защитой растений в РФ, компаний по поставкам биопрепаратов, минеральных и органических удобрений, кредитные учреждения, микрофинансовые организации и страховые компании", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на открытой площадке развернется экспозиция современных агротехнологий, которая продемонстрирует в полевых условиях передовые достижения сельскохозяйственной науки и производства в области льноводства.
"На специализированных площадках будут представлены новейшие достижения сельскохозяйственного машиностроения: комплексы машин на всех этапах производства льна-долгунца. В выставке примут участие более 50 компаний, которые представят более ста образцов новой прогрессивной сельскохозяйственной техники", — добавили в пресс-службе.
Там отметили, что рамках мероприятия запланирована насыщенная деловая программа. В частности, состоится сессия, посвященная развитию и государственной поддержке льняного комплекса, а также совещания и отраслевые круглые столы и практическая часть с осмотром сортовых посевов льна-долгунца и демонстрационный показ специализированной льноуборочной техники в работе. В рамках сессии губернатор Смоленской области Алексей Островский, представители министерств и ведущие эксперты отрасти обсудят потенциал и перспективы льноводства.
Смоленская область рассчитывает стать лидером во всех основных сегментах мирового рынка льна и льняной продукции, включающих непряденое льняное волокно, льняную пряжу и ткани.
По словам губернатора региона Алексей Островского, у области есть все предпосылки для того, чтобы уже к 2030 году увеличить доходность льняного комплекса в 48 раз, получив от его деятельности не менее девяти миллиардов рублей, что составит треть от общих доходов сельского хозяйства области.
Другие новости региона читайте здесь >>
Последние новости
Как Путин воспринял неожиданный отказ Трампа от своих слов Как Латвия справляется после ухода "Новой волны" в Сочи "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий111
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест67
Оксана Шачко оставила предсмертную записку81
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии101
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков104
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение