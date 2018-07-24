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Правительство выделит на борьбу с раком 330 млрд рублей в ближайшие три года
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Правительство выделит на борьбу с раком 330 млрд рублей в ближайшие три года 

Ведомости 1 час назад
Правительство выделит из федерального бюджета Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) 330 млрд руб. в 2019-2021 гг. на борьбу с онкологическими заболеваниями. Это предусмотрено проектом бюджета ФОМС на будущие три года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по социально трудовым отношениям.
По словам Голиковой, речь идет о «существенных средствах» в рамках национального проекта «Онкология». В 2019 г. на эти цели заложено 70 млрд руб., в 2020 — 120 млрд и в 2021 — 140 млрд «Эти средства будут включены в размер тарифа по оказываемой медицинской помощи по профилю „онкология“, — уточнила вице-премьер (ее слова передал »Интерфакс").
На селекторном совещании с регионами 6 июля Голикова заявляла, что существенный трансферт на обеспечение онкологической программы также предусмотрен национальным проектом «Демография».
Этот документ рассматривался накануне у премьера Дмитрия Медведева. Общее финансирование нацпроекта на шесть лет составляет более 3,5 трлн руб. В материалах к совещанию говорилось, что за шесть лет тариф ОМС на оказание медицинской помощи по профилю «онкология» должен увеличиться ориентировочно в три раза — с 320 000 руб. до 956 000 руб.
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