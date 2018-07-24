Мэр Пензы жестко раскритиковал работу дорожников и их контролеров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 24 июля в ходе совещания, организованного в департаменте ЖКХ города, раскритиковал работу подрядных компаний, выполняющих ремонту магистралей областного центра в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».

Мэр города в присутствии своего заместителя Юрия Ильина высказал недовольство в адрес директора департамента ЖКХ Максима Иванкина, его заместителя Валерия Яцко. Речь идет о неудовлетворительном контроле подрядных организаций, рабочие которых создают властям немало проблем своей безалаберностью. Городской департамент ЖКХ, в свою очередь, закрывает глаза на происходящее, плохо контролирует процесс ремонта дорог.

«Необходимо осуществлять ежедневный контроль за работой подрядчиков, которые в настоящее время предоставлены сами себе. Недоделки и ошибки, допущенные в ходе ремонта, выявленные больше недели назад, до сих пор не устранены. В чем дело?» — спросил подчиненных Виктор Кувайцев.

На деле выходит так, что подрядчики не доделывают начатый объект в полном объеме, пользуясь бесконтрольностью. Не делают примыканий, небрежно бросают на обочинах остановочные павильоны, дорожные знаки, складируют стройматериалы на тротуарах. Все это портит вид города, а также создает аварийные ситуации на проезжей части.

«В городе нет ни одной дороги и тротуара с законченным циклом работ. Люди справедливо нам указывают на нашу бесхозяйственность. Что значит, сделают потом? Кто это придумал такую технологию?» — спросил мэр.

Виктор Кувайцев дал задание своему заместителю Юрию Ильину и директору департамента ЖКХ Максиму Иванкину как можно скорее разобраться в сложившейся ситуации.