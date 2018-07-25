Ещё
Выдавать охотничьи лицензии начнут с 1 августа в Иркутской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выдавать охотничьи лицензии начнут с 1 августа в Иркутской области 

АиФ Иркутск 24 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Выдавать лицензии на охоту начнут с 1 августа в территориальных управлениях министерства лесного комплекса Иркутской области. Сезон охот на промысловые виды животных начнется в сентябре, сообщила 24 июля пресс-служба регионального правительства.
Сейчас охота запрещена на всей территории Прибайкалья, однако некоторые люди игнорируют этот запрет. «С начала лета сотрудники территориальных управлений министерства лесного комплекса пресекли два факта незаконной охоты в Зиминском и Илимском лесничествах. По каждому составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.37 КоАП», — рассказал министр Сергей Шеверда.
Государственные лесные инспекторы напоминают, что если вы находитесь в лесу до начала охотничьего сезона даже с зачехленным оружием и без охотничьего билета, то это трактуется как браконьерство. Согласно кодексу об административных правонарушениях, за несоблюдение правил охоты нарушителю грозит штраф от 1000 до 2000 рублей с конфискацией орудия охоты или лишение права заниматься охотничьим промыслом на срок до двух лет.
АиФ Иркутск: последние новости
Помощи властей попросили вкладчики АТБ в Братске, чтобы вернуть свои деньги 19 палок колбасы украл из гипермаркета иркутянин Стало известно, сколько россияне будут отдыхать в 2019 году
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США88
Раскрыта правда о «Посейдоне»67
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
В смерти актера Исакова обвинили врачей13
Украинцев оставили без пенсий126
Видео
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение