Выдавать охотничьи лицензии начнут с 1 августа в Иркутской области

Выдавать лицензии на охоту начнут с 1 августа в территориальных управлениях министерства лесного комплекса Иркутской области . Сезон охот на промысловые виды животных начнется в сентябре, сообщила 24 июля пресс-служба регионального правительства.

Сейчас охота запрещена на всей территории Прибайкалья, однако некоторые люди игнорируют этот запрет. «С начала лета сотрудники территориальных управлений министерства лесного комплекса пресекли два факта незаконной охоты в Зиминском и Илимском лесничествах. По каждому составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.37 КоАП», — рассказал министр Сергей Шеверда

Государственные лесные инспекторы напоминают, что если вы находитесь в лесу до начала охотничьего сезона даже с зачехленным оружием и без охотничьего билета, то это трактуется как браконьерство. Согласно кодексу об административных правонарушениях, за несоблюдение правил охоты нарушителю грозит штраф от 1000 до 2000 рублей с конфискацией орудия охоты или лишение права заниматься охотничьим промыслом на срок до двух лет.