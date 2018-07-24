Бюджет фонда ОМС будет базироваться на новой методике 

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2019-2021 годы будут учтены положения о более персонифицированном учете неработающего населения в системе обязательного медицинского страхования, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Он предполагает иной учет неработающего населения, более персонифицированный… И вот первый шаг, первый этап к иному порядку расчета субъектами неработающего населения будет предпринят уже в рамках бюджета ФОМС на 2019-2021 годы", — заявила Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии, посвященного основным характеристикам бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Таким образом, правительство сможет утвердить новую методику определения численности застрахованных лиц, что позволит снизить объем платежей из региональных бюджетов за неработающее население в системе ОМС, начиная с 2019 года, отметила вице-премьер.
Ранее законопроект о совершенствовании персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования был принят Государственной Думой.
Основной целью проекта закона является упорядочение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и облегчение бремени субъектов РФ по уплате страховых взносов путем исключения из регистра тех, кто по закону не подлежит обязательному медицинскому страхованию: это выбывшие иностранцы, утратившие статус беженцев, поменявшие гражданство Российской Федерации, а также работники силовых органов.