Ещё
Хазин назвал идиотизмом увеличение НДС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хазин назвал идиотизмом увеличение НДС 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Увеличение НДС до 20% плохо скажется на гражданах России. Госдума не должна была принимать закон о повышении налогов в условиях экономического спада в стране. Об этом в эксклюзивном комментарии News.ru заявил экономист Михаил Хазин.
«Мое мнение, что в условиях экономического спада поднимать налоги — это идиотизм. Они подняли НДС на 2 процентных пункта с 18%, что в реальности означает поднятие НДС на 11 процентных пунктов», — заявил Хазин.
По его словам, это плохо отразится на жизни граждан, так как экономическая активность сократится, цены вырастут, а количество рабочих мест уменьшится.
При этом экономист назвал маловероятным, что Совет Федерации не одобрит этот закон или же президент его не подпишет. «Для современной российской системы власти мне это представляется маловероятным», — сказал он.
Хазин подчеркнул, что Владимир Путин поставил задачи по развитию социальной политики, а правительство считает, что у них нет на это денег. «Это известный случай: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, её надо больше доить и меньше кормить», — провёл аналогию собеседник портала.
Напомним, что 24 июля депутаты нижней палаты парламента приняли в заключительном чтении закон о повышении НДС. Ожидается, что данный документ вступит в силу уже с 1 января 2019 года.
News.ru: последние новости
Америку напугал «Буревестник» Изрубившая котёнка девушка оказалась дочерью чиновника Дело украинца Гриба отправили на доследование
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий112
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест69
Оксана Шачко оставила предсмертную записку81
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии101
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков104
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение