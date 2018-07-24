Хазин назвал идиотизмом увеличение НДС

Увеличение НДС до 20% плохо скажется на гражданах России Госдума не должна была принимать закон о повышении налогов в условиях экономического спада в стране. Об этом в эксклюзивном комментарии News.ru заявил экономист Михаил Хазин

«Мое мнение, что в условиях экономического спада поднимать налоги — это идиотизм. Они подняли НДС на 2 процентных пункта с 18%, что в реальности означает поднятие НДС на 11 процентных пунктов», — заявил Хазин.

По его словам, это плохо отразится на жизни граждан, так как экономическая активность сократится, цены вырастут, а количество рабочих мест уменьшится.

При этом экономист назвал маловероятным, что Совет Федерации не одобрит этот закон или же президент его не подпишет. «Для современной российской системы власти мне это представляется маловероятным», — сказал он.

Хазин подчеркнул, что Владимир Путин поставил задачи по развитию социальной политики, а правительство считает, что у них нет на это денег. «Это известный случай: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, её надо больше доить и меньше кормить», — провёл аналогию собеседник портала.

Напомним, что 24 июля депутаты нижней палаты парламента приняли в заключительном чтении закон о повышении НДС. Ожидается, что данный документ вступит в силу уже с 1 января 2019 года.