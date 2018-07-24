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Жители Вороновского получили призовые места в соревнованиях по кроссу
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Жители Вороновского получили призовые места в соревнованиях по кроссу 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: администрация поселения Краснопахорское
Жители поселения Вороновское получили призовые места за участие в соревнованиях по кроссу, которые состоялись 22 июля на лыжной трассе в деревне Варварино в Краснопахорском. — Из-за неблагоприятных погодных условий в соревнованиях приняло участие меньше спортсменов, чем ожидалось. За призовые места сразились только самые смелые, — сообщили в администрации поселения Краснопахорское.
Забег прошел на дистанции десять километров.
Сотрудники администрации поздравили участников соревнований и пожелали им дальнейших успехов.
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