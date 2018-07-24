Жители Вороновского получили призовые места в соревнованиях по кроссу

Фото: администрация поселения Краснопахорское

Жители поселения Вороновское получили призовые места за участие в соревнованиях по кроссу, которые состоялись 22 июля на лыжной трассе в деревне Варварино в Краснопахорском. — Из-за неблагоприятных погодных условий в соревнованиях приняло участие меньше спортсменов, чем ожидалось. За призовые места сразились только самые смелые, — сообщили в администрации поселения Краснопахорское.

Забег прошел на дистанции десять километров.

Сотрудники администрации поздравили участников соревнований и пожелали им дальнейших успехов.