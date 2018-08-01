Пропал 87-летний мужчина

31 июля ушел из дома в неизвестном направлении 87-летний житель города Жукова Николай Губский. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга», пенсионер нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Приметы Николая Губского: рост 184 сантиметра, телосложение среднее, волосы седые, глаза серые. Был одет: футболка в бело-синюю полоску, серо-голубые брюки, льняная кепка такого же цвета, белые кроссовки. Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят звонить по телефонам (800) 700-54-52 или 112.