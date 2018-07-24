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Поисковики орловского отряда «Лиза Алерт» приглашают на учения
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Поисковики орловского отряда «Лиза Алерт» приглашают на учения 

РИА 57 59 минут назад
Фото: РИА 57
В грядущую субботу, 28 июля, «Лиза Алерт» приглашает всех желающих на учения, которые пройдут в Урицком районе.
Начало регистрации в 10:00. Общее построение в 11:00. В ходе мероприятия участники научатся работать с компасом и навигатором, правильно проводить опрос свидетелей, пользоваться радиосвязью, можно изучить курс оперативной картографии. На каждом этапе будет как теория, так и практика. Завершится день учебным лесным поиском для закрепления полученных знаний.
Заявить о своем желании принять участие в мероприятии можно в комментариях посту.
(Координаты 52.965038, 35.491695 в Яндекс. Картах).
Сообщение Поисковики орловского отряда «Лиза Алерт» приглашают на учения появились сначала на РИА 57.
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