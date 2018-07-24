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Изъятые у японской делегации телефоны находятся у российских таможенников
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Изъятые у японской делегации телефоны находятся у российских таможенников 

Ридус 1 час назад
Спутниковые телефоны, изъятые у членов японской делегации в аэропорту Южно-Курильска, пока находятся у таможенников, сообщила пресс-секретарь таможни Сахалина Екатерина Подлужная.
По ее словам, возбуждены административные дела по статьям «Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза» и «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». Телефоны являются вещественными доказательствами по этим делам.
70 граждан Японии — бывших жителей Курильских островов — прибыли в Россию чартерным рейсом 22−23 июля. Таможенники изъяли у членов правительственной делегации спутниковые телефоны, так как по российским законам для ввоза этих средств связи требуется разрешение министерства связи и массовых коммуникаций.
Участники делегации посетили могилы предков и вернулись в Японию. За нарушения порядка ввоза спутниковых телефонов им грозят штрафы — либо с конфискацией средств связи, либо без нее, уточнила Подлужная.
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