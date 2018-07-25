28 июля в Воронцовском парке можно будет увидеть выступление Кремлевской школы верховой езды

Посетители парка «Усадьба Воронцово» в эту субботу смогут насладиться выступлением Кремлевской школы верховой езды. Начало представления в 13.00. Об этом сообщает издание «Москва За Калужской заставой».

Ранее Кремлевская школа верховой езды уже показала невероятные трюки в Воронцовском парке. Конники проделывали трюки, стоя на седле, и показали элементы «высшего пилотажа»: испанский шаг, ходьбу боком, собранную рысь и галоп. Посетители увидели искусство владения саблей — фланкировку. Также все желающие могли научиться причесывать и седлать лошадей в отдельном вольере.

Программу выступления «Конные традиции России» подготовила один из ведущих дрессировщиков лошадей, выдающаяся цирковая артистка Раиса Шанина. В конце лета программу можно будет увидеть в рамках фестиваля «Спасская башня» на Красной площади.