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AP: специально обученная собака поможет учащимся пережившим трагедию во Флориде
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AP: специально обученная собака поможет учащимся пережившим трагедию во Флориде 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Щенка по кличке Ривер получили в подарок учащиеся школы в штате Флорида, где в феврале исключенный из нее Николас Круз застрелил 17 человек и ранил еще 15. Как сообщает агентство Associater Press, предполагается, что щенок должен оказать эмоциональную поддержку учащимся и помочь пережить гибель друзей. Это метод лечения и реабилитации с использованием собак получил название «канистерапия». Общаясь с собакой, отдавая ей команды и рассказывая о своих проблемах, дети отвлекаются от окружающей обстановки, благодаря чему значительно легче могут перенести непростой период.
Заботу о 3-х месячном щенке возьмет на себя библиотекарь Диана Ханески, которая помогала учащимся спрятаться во время февральской трагедии в День святого Валентина. По мнению общественности, действия библиотекаря в тот роковой день спасли жизнь десяткам учащихся.
В первый раз Ривер побывает в школе в августе, за неделю до начала занятий, чтобы привыкнуть к обстановке. Отмечается, что у щенка будет даже медицинская страховка и закрепленный за ним ветеринар.
Николас Круз, исключенный ранее из школы за нарушения дисциплины, 14 марта, вооружившись полуавтоматической винтовкой AR-15, открыл огонь по учащимся и преподавателям школы, убив 17 и ранив 15 человек. Круз смог легально приобрести оружие, хотя ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Сейчас он находится в тюрьме в Форт-Лодердейле (штат Флорида).
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