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Фирмы за взятки карельским чиновникам оштрафовали на 12,5 млн рублей
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Фирмы за взятки карельским чиновникам оштрафовали на 12,5 млн рублей 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Юридические лица по постановлениям прокуроров оштрафованы за коррупционные правонарушения.
Прокуратура в первом полугодии 2018 года возбудила семь дел об административных правонарушениях, касающихся незаконного вознаграждения от имени юридического лица. Общая сумма назначенных штрафов по рассмотренным судами делам составляет 12,5 миллиона рублей, отметили в надзорном органе.
Так, четыре компании, от имени которых давались взятки руководителям Государственного контрольного комитета Карелии, по постановлениям прокурора, оштрафованы на 2 миллиона рублей.
С октября по декабрь 2016 года представители ООО «Рост-Плюс», ООО «Яр», ООО «Еда» и ООО «Руно» передавали взятки председателю Государственного контрольного комитета и его заместителю, в полномочия которых входил контроль за оборотом алкогольной продукции.
— За незаконное денежное вознаграждение чиновники, теперь уже бывшие, организовывали ускоренную и беспрепятственную выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, а также помогали избежать административной ответственности за нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции,
— говорится в сообщении ведомства.
Каждому юридическому лицу назначен административный штраф в 500 тысяч рублей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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