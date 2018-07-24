Фирмы за взятки карельским чиновникам оштрафовали на 12,5 млн рублей

Юридические лица по постановлениям прокуроров оштрафованы за коррупционные правонарушения.

Прокуратура в первом полугодии 2018 года возбудила семь дел об административных правонарушениях, касающихся незаконного вознаграждения от имени юридического лица. Общая сумма назначенных штрафов по рассмотренным судами делам составляет 12,5 миллиона рублей, отметили в надзорном органе.

Так, четыре компании, от имени которых давались взятки руководителям Государственного контрольного комитета Карелии , по постановлениям прокурора, оштрафованы на 2 миллиона рублей.

С октября по декабрь 2016 года представители ООО «Рост-Плюс», ООО «Яр», ООО «Еда» и ООО «Руно» передавали взятки председателю Государственного контрольного комитета и его заместителю, в полномочия которых входил контроль за оборотом алкогольной продукции.

— За незаконное денежное вознаграждение чиновники, теперь уже бывшие, организовывали ускоренную и беспрепятственную выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, а также помогали избежать административной ответственности за нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции,

— говорится в сообщении ведомства.

Каждому юридическому лицу назначен административный штраф в 500 тысяч рублей.