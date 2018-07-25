«Завязали рот полотенцем». Бывший заключённый рассказал, как пытали человека в ярославской колонии

Руслан и сам бывал избит сотрудниками

Сегодня в суд, где избирали меру пресечения сотрудникам ярославской колонии №1, подозреваемым в пытках, пришло много народу — была пресса, родственники. Но пришёл ещё один заинтересованный человек — бывший заключённый ИК-1 Руслан Вахапов. Он утверждает, что находился в колонии во время пыток, в соседней камере (сейчас он на свободе). И рассказал, как истязали Евгения Макарова

— Мы спустились поочередно с Макаровым с прогулки в тот день. Он увидел свои разбросанные вещи, на которых был след от ноги, начал нецензурно выражаться в отношении Бровкина. После того, как он обругал Бровкина, ему была обещана воспитательная комната, — рассказал Вахапов.

Мужчина говорит, что за всем происходящим наблюдал, находясь в ШИЗО, через отверстие, через которое кормят заключённых.

За что сидел Руслан Вахапов

— Ему завязали рот полотенцем, при этом очень громко включили музыку. В этот момент я стал бить ногами в решётку, пытаясь привлечь внимание, — говорит Вахапов. — Я подсматривал в щелку. Самого факта избиений не видел, но слышал, что лупят, что он кричит.

Сотрудники колонии, зверски пытавшие заключённого, сами оказались за решёткой. Их лица

При этом Вахапов утверждает — не все сотрудники колонии, оказавшиеся сегодня за решёткой, были причастны к пыткам.

— Даю руку на отсечение, что Дречев никого не был ни на этом видео, ни до этого, — говорит Вахапов.