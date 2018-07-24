Ещё
Аналитики: «ЧФР Клуж» выиграет у «Мальмё» в квалификации Лиги чемпионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аналитики: «ЧФР Клуж» выиграет у «Мальмё» в квалификации Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 1 час назад
Букмекеры назвали фаворита первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «ЧФР Клуж» (Румыния) — «Мальмё» (Швеция). Начало встречи 24 июля запланировано на 19:00 по московскому времени.
Букмекеры предлагают поставить на победу «ЧФР Клуж» за 2.05. Шансы «Мальмё» на победу оценены коэффициентом 3.70. Поставить на ничью можно за 3.20.
Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.30, а на ТМ 2,5 гола — за 1.55.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.05. Победа «ЧФР Клуж» всухую оценивается в 3.00.
Победа «ЧФР Клуж» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.30.
Чемпионат.com: последние новости
Овчинников: у братьев Березуцких была великая карьера Президент РПЛ: переносы матчей и составление календаря – наболевшая тема А. Березуцкий не приехал на встречу с болельщиками, медаль за него получил брат
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий116
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест70
Оксана Шачко оставила предсмертную записку80
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии101
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков104
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение