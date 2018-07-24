Аналитики: «ЧФР Клуж» выиграет у «Мальмё» в квалификации Лиги чемпионов

Букмекеры назвали фаворита первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «ЧФР Клуж» ( Румыния ) — «Мальмё» ( Швеция ). Начало встречи 24 июля запланировано на 19:00 по московскому времени.

Букмекеры предлагают поставить на победу «ЧФР Клуж» за 2.05. Шансы «Мальмё» на победу оценены коэффициентом 3.70. Поставить на ничью можно за 3.20.

Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.30, а на ТМ 2,5 гола — за 1.55.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.05. Победа «ЧФР Клуж» всухую оценивается в 3.00.

Победа «ЧФР Клуж» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.30.