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Футбольная премьер-лига России сменила название и логотип
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Футбольная премьер-лига России сменила название и логотип 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) с нового сезона будет носить название Российская премьер-лига (РПЛ), сообщил источник с презентации нового сезона, которая проходит в Москве.
До 2001 года главный футбольный турнир России назывался Профессиональная футбольная лига, после чего был переименован в РФПЛ, передает ТАСС.
Кроме того РПЛ на торжественной церемонии в Москве презентовала новый логотип турнира с изображением головы медведя, разработанный студией Артемия Лебедева. Первым официальным матчем нового российского футбольного сезона станет матч за Суперкубок страны между московскими «Локомотивом» и ЦСКА 27 июля в Нижнем Новгороде.
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