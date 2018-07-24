Футбольная премьер-лига России сменила название и логотип 

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) с нового сезона будет носить название Российская премьер-лига (РПЛ), сообщил источник с презентации нового сезона, которая проходит в Москве.
До 2001 года главный футбольный турнир России назывался Профессиональная футбольная лига, после чего был переименован в РФПЛ, передает ТАСС.
Кроме того РПЛ на торжественной церемонии в Москве презентовала новый логотип турнира с изображением головы медведя, разработанный студией Артемия Лебедева. Первым официальным матчем нового российского футбольного сезона станет матч за Суперкубок страны между московскими «Локомотивом» и ЦСКА 27 июля в Нижнем Новгороде.