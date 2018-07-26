Казино Azino777 признали крупнейшим рекламодателем рунета

Запрещенное онлайн-казино Azino777 стало крупнейшим рекламодателем на российском рынке онлайн-видео. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

Аналитики отмечают, что в первой половине 2018 года около 7,1 процента всех показов рекламных роликов в рунете пришлось на долю Azino777. Видео этого онлайн-казино как минимум один раз просматривал каждый пятый житель крупных городов России в возрасте от 12 до 64 лет.

По данным Mediascope, онлайн-казино обогнало в рейтинге крупнейшие интернет-холдинги в России, включая «Яндекс» Mail.Ru Group . Кроме того, Azino777 обошло международные корпорации Google , PepsiCo и Mars. Исследователи уверены, что скоро в десятку крупнейших рекламодателей также попадет другое онлайн-казино Admiral X, которое в настоящее время находится на 11-й позиции рейтинга.

В отчете исследовательской компании не говорится, сколько средств рекламодателей уходит на продвижение. Реклама запрещенного в России онлайн-казино чаще всего транслируется на сайтах с пиратскими копиями фильмов. Интернет-ресурс находится в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора , однако он работает через «зеркала».

В марте 2018 года СМИ сообщали, что Azino777 занял 14-ю строчку в рейтинге рекламодателей по количеству просмотров видеорекламы по итогам 2017 года.