Пенсионеры старше 70 лет не будут платить за капремонт с 2019 года

С 1 января 2019 года субъекты начнут возмещать расходы на капремонт собственникам жилья, достигшим возраста 70 или 80 лет. Соответствующий закон был одобрен на заседании Совфеда 24 июля.

Согласно действующему законодательству, семьи, в составе которых есть инвалиды I или II группы, не могут воспользоваться предоставленной по Закону «О социальной защите инвалидов» компенсацией платы за капитальный ремонт для пенсионеров старше 70 и 80 лет в размере 50 и 100 процентов соответственно. В то же время федеральный закон о соцзащите напрямую предоставляет льготы лицам с ограниченными возможностями I и II групп.

Однако если эти категории граждан проживают совместно, то воспользоваться льготами не может никто из них. Согласно поправкам в Жилищный кодекс, разработанными парламентариями, субъекты РФ вправе предоставлять компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 или 80 лет. Это предусмотрено в том случае, если в составе семьи есть как неработающие пенсионеры, так и неработающие инвалиды I и II групп.

Таким образом, льготы дополнительно получат около 200 тысяч граждан. На эти цели из бюджетов субъектов будет выделено около 300 миллионов рублей ежегодно. В 83 субъектах РФ, по данным фракции «Единая Россия», соответствующие нормативные правовые акты уже приняты.