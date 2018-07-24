Пенсионеры старше 70 лет не будут платить за капремонт с 2019 года 

С 1 января 2019 года субъекты начнут возмещать расходы на капремонт собственникам жилья, достигшим возраста 70 или 80 лет. Соответствующий закон был одобрен на заседании Совфеда 24 июля.
Документ, подготовленный депутатами парламентской фракции «Единая Россия», сенатором Аркадием Чернецким и Законодательным собранием Ростовской области, направлен на устранение правовой коллизии при реализации федеральных законов.
Согласно действующему законодательству, семьи, в составе которых есть инвалиды I или II группы, не могут воспользоваться предоставленной по Закону «О социальной защите инвалидов» компенсацией платы за капитальный ремонт для пенсионеров старше 70 и 80 лет в размере 50 и 100 процентов соответственно. В то же время федеральный закон о соцзащите напрямую предоставляет льготы лицам с ограниченными возможностями I и II групп.
Однако если эти категории граждан проживают совместно, то воспользоваться льготами не может никто из них. Согласно поправкам в Жилищный кодекс, разработанными парламентариями, субъекты РФ вправе предоставлять компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 или 80 лет. Это предусмотрено в том случае, если в составе семьи есть как неработающие пенсионеры, так и неработающие инвалиды I и II групп.
Таким образом, льготы дополнительно получат около 200 тысяч граждан. На эти цели из бюджетов субъектов будет выделено около 300 миллионов рублей ежегодно. В 83 субъектах РФ, по данным фракции «Единая Россия», соответствующие нормативные правовые акты уже приняты.