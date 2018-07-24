В Петербурге хотят узаконить граффити на стенах домов

Поддержать художников-граффитистов в Санкт-Петербурге законодательно собирается депутат городского Законодательного собрания Денис Четырбок . В понедельник, 23 июля он сообщил в соцсетях, что вместе коллегами-юристами «комплексно прорабатывает этот вопрос» и намеревается в ближайшее время предложить соответствующий законопроект.

— Ситуация, которая сейчас имеет место, когда кто-то рисует, кто-то жалуется, кто-то закрашивает, кто-то что-то нарушает она ведет к постоянным вот этим публикациям, постоянному напряжению, естественно, это все надо снимать. И единственно возможный вариант это снять — законодательно установить какие-то правила, — пояснил свою идею депутат в телефонном интервью Пятому каналу.

По словам Четырбока, изучение мирового опыта регулирования этого вопроса выявило три варианта. Первый — это определение каких-то специальных зон и объектов, на которых допустимо размещение абсолютно любых граффити. Второй вариант — построить какую-то единую площадку, например, из бетонных стендов, где так же свободно допускается размещение граффити. Третий вариант — все запретить.

— Третий вариант, самый жесткий, когда все это запрещается и, соответственно, ничего не происходит в этой сфере. Поэтому мы рассматриваем первые два варианта и будем их предлагать в качестве законодательной инициативы, — отметил Четырбок.

Когда именно такой закон может появиться, депутат сказать пока затрудняется, в этом вопросе переплетаются компетенции и федерального законодательства, и городского. При этом необходимо помнить о сохранении исторического облика Санкт-Петербурга.