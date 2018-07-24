Ещё
Конституционный суд обязал выплачивать долги с учетом инфляции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конституционный суд обязал выплачивать долги с учетом инфляции 

360tv.ru 1 час назад
Конституционный суд РФ обязал законодателей и российские суды учитывать уровень инфляции и, соответственно, увеличивать размер долга, подлежащего взысканию в судебном порядке. Об этом сообщило РИА ФАН.
Конституционный суд рассмотрел жалобы, поступившие от частных лиц, которым суды отказали в индексации долгов.
С просьбой проверить конституционные положения обратились трое россиян, с которых ранее взыскали выплаты неких сумм в судебном порядке. Однако ответчики не торопились расплачиваться по долгам. По их мнению, пробел в законодательстве, не предусматривающий индексацию присужденных сумм, защищает недобросовестных должников. Кроме того, это противоречит Конституции РФ, которая гарантирует право каждого на судебную защиту.
Конституционный суд поддержал позицию заявителей. В своем постановлении его представители отметили, что возможность применения индекса потребительских цен с целью индексации взысканных судом денежных сумм была закреплена Законом РСФСР от 24 октября 1991 года. Однако закон утратил силу в 2005 году.
«Конституционные цели правосудия не могут быть достигнуты, а сама судебная защита не может признаваться действенной, если судебный акт своевременно не исполняется, что лишает граждан эффективного и полного восстановления в правах», — говорится в постановлении КС.
В связи с этим КС обязал законодателей определить четкие критерии индексации, а российские суды до подписания нового закона руководствоваться индексом потребительских цен, установленным Федеральной службой государственной статистики.
360tv.ru: последние новости
Школьница расчленила живого котенка в Алтайском крае Смертность от рака в Подмосковье сократилась в 1,3 раза «Жители должны получить все услуги, не вставая с дивана»: губернатор МО рассказал о цифровой экономике в регионе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий116
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест70
Оксана Шачко оставила предсмертную записку80
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии101
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков104
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение