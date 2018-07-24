Конституционный суд обязал выплачивать долги с учетом инфляции

Конституционный суд РФ обязал законодателей и российские суды учитывать уровень инфляции и, соответственно, увеличивать размер долга, подлежащего взысканию в судебном порядке. Об этом сообщило РИА ФАН.

Конституционный суд рассмотрел жалобы, поступившие от частных лиц, которым суды отказали в индексации долгов.

С просьбой проверить конституционные положения обратились трое россиян, с которых ранее взыскали выплаты неких сумм в судебном порядке. Однако ответчики не торопились расплачиваться по долгам. По их мнению, пробел в законодательстве, не предусматривающий индексацию присужденных сумм, защищает недобросовестных должников. Кроме того, это противоречит Конституции РФ, которая гарантирует право каждого на судебную защиту.

Конституционный суд поддержал позицию заявителей. В своем постановлении его представители отметили, что возможность применения индекса потребительских цен с целью индексации взысканных судом денежных сумм была закреплена Законом РСФСР от 24 октября 1991 года. Однако закон утратил силу в 2005 году.

«Конституционные цели правосудия не могут быть достигнуты, а сама судебная защита не может признаваться действенной, если судебный акт своевременно не исполняется, что лишает граждан эффективного и полного восстановления в правах», — говорится в постановлении КС.