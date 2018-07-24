NVIDIA совместно с Новосибирским университетом начнет подготовку специалистов по искусственному интеллекту

Компания NVIDIA при поддержке Новосибирского госуниверситета будет готовить специалистов в области искусственного интеллекта.

Магистерская программа «Искусственный интеллект и семантическое машинное обучение» включает в себя четыре направления: глубокое обучение, ускоренные вычисления, робототехника и компьютерное зрение. Образовательный курс рассчитан на два года.

Студенты получат возможность познакомиться с передовыми технологиями для работы с искусственным интеллектом. Применить полученные знания слушатели курсов смогут в самых различных отраслях, например ритейле, финансах, здравоохранении, транспортной сфере.

Образовательная программа нацелена на специалистов в следующих областях:

— обработка естественных языков (проектирование поисковых движков, диалоговых систем — чат-ботов),

— интеллектуальный сбор данных в открытых источниках, распознавания объектов (продукция, вещи на фото — для интернет-магазинов,

— лица, действия на видео — для систем безопасности; лица и голос — для систем комплексной биометрии),

— предиктивная аналитика и прогнозные моделей (прогнозирование загрязнений воздуха,

— выявление факторов загрязнений, рекомендательные системы — для банков, ритейла),

— IoT — интернет вещей и мультиагентные системы.

Набор студентов уже стартовал и завершится 26 июля. Желающим необходимо будет пройти собеседование, образовательный конкурс по математике и конкурс индивидуальных достижений, а также пройти тестирование по английскому языку.