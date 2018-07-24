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NVIDIA совместно с Новосибирским университетом начнет подготовку специалистов по искусственному интеллекту
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NVIDIA совместно с Новосибирским университетом начнет подготовку специалистов по искусственному интеллекту 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
Компания NVIDIA при поддержке Новосибирского госуниверситета будет готовить специалистов в области искусственного интеллекта.
Магистерская программа «Искусственный интеллект и семантическое машинное обучение» включает в себя четыре направления: глубокое обучение, ускоренные вычисления, робототехника и компьютерное зрение. Образовательный курс рассчитан на два года.
Студенты получат возможность познакомиться с передовыми технологиями для работы с искусственным интеллектом. Применить полученные знания слушатели курсов смогут в самых различных отраслях, например ритейле, финансах, здравоохранении, транспортной сфере.
Образовательная программа нацелена на специалистов в следующих областях:
— обработка естественных языков (проектирование поисковых движков, диалоговых систем — чат-ботов),
— интеллектуальный сбор данных в открытых источниках, распознавания объектов (продукция, вещи на фото — для интернет-магазинов,
— лица, действия на видео — для систем безопасности; лица и голос — для систем комплексной биометрии),
— предиктивная аналитика и прогнозные моделей (прогнозирование загрязнений воздуха,
— выявление факторов загрязнений, рекомендательные системы — для банков, ритейла),
— IoT — интернет вещей и мультиагентные системы.
Набор студентов уже стартовал и завершится 26 июля. Желающим необходимо будет пройти собеседование, образовательный конкурс по математике и конкурс индивидуальных достижений, а также пройти тестирование по английскому языку.
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