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СФ одобрил запрет иноагентам участвовать в антикоррупционной экспертизе
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СФ одобрил запрет иноагентам участвовать в антикоррупционной экспертизе 

РИА Новости 46 минут назад
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, согласно которому НКО-иноагентам, международным и иностранным организациям, а также гражданам с непогашенной судимостью запрещается участвовать в антикоррупционной экспертизе.
Запрещается участие в проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость; гражданам, включённым в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия; международным и иностранным организациям, а также некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента.
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