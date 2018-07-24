СФ одобрил запрет иноагентам участвовать в антикоррупционной экспертизе

Запрещается участие в проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость; гражданам, включённым в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия; международным и иностранным организациям, а также некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента.