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Кирилл Капризов: «Отпуск? В этом году так и не удалось съездить на море»
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Кирилл Капризов: «Отпуск? В этом году так и не удалось съездить на море» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов рассказал, как провел отпуск, а также попросил болельщиков приходить на матчи нового сезона КХЛ.
— Отпуск? В этом году так и не удалось съездить на море, зато больше времени провел дома с семьей, — отметил Капризов в эфире клубного телевидения. — Удалось побывать на Алтае, мне очень понравилось. Там абстрагируешься от всего, потому что ничего нет, даже связи.
Что хочу сказать болельщикам? Приходите к нам на игры, переживайте. Мы будем стараться радовать вас хорошей и красивой игрой.
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