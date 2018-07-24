Кирилл Капризов: «Отпуск? В этом году так и не удалось съездить на море»

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов рассказал, как провел отпуск, а также попросил болельщиков приходить на матчи нового сезона КХЛ. — Отпуск? В этом году так и не удалось съездить на море, зато больше времени провел дома с семьей, — отметил Капризов в эфире клубного телевидения. — Удалось побывать на Алтае , мне очень понравилось. Там абстрагируешься от всего, потому что ничего нет, даже связи. Что хочу сказать болельщикам? Приходите к нам на игры, переживайте. Мы будем стараться радовать вас хорошей и красивой игрой.