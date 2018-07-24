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Российские команды начали чемпионат мира по пляжному гандболу с поражений
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Российские команды начали чемпионат мира по пляжному гандболу с поражений 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Мужская и женская сборные России по пляжному гандболу провели первые матчи на чемпионате мира в Казани.
Первыми на песок вышли женщины, которым в группе С предстояло сыграть с главными фаворитками из команды Бразилии. Бразильянки трижды выигрывали чемпионат мира, ещё раз становились серебряными призёрами и дважды завоёвывали бронзовые медали. Женская сборная России по пляжному гандболу выиграла первое в истории мировое первенство в 2004 году, а два года спустя стала бронзовым призёром. Но продолжительное время российским гандболисткам-пляжницам не удавалось добираться до вершин, восемь лет подряд наша команда на чемпионаты мира не попадала, и вот теперь получила право участвовать как сборная, представляющая страну-организатора. Встреча завершилась уверенной победой фавориток со счётом 2:0 (14:11, 14:12). Самой результативной в составе россиянок стала Анастасия Макина, набравшая 8 очков.
Мужская сборная России также начала соревнования с поражения от дебютанта чемпионата мира, сборной Швеции, со счётом 1:2 (20:13, 18:23, 6:9). У россиян по 14 очков набрали Егор Кочура и Игорь Неклюдов.
Вторые матчи группового турнира российские команды проведут 24 июля вечером. Женщины сыграют со сборной Таиланда, а мужчины — с командой США.
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