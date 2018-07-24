Албин и Кон Ву Мун обсудили проект интеллектуальной транспортной платформы

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и директор Сингапурского совместного предприятия Кон Ву Мун обсудили проект ITP — интеллектуальной транспортной платформы.

Встреча прошла в формате делового ланча. Сейчас проектом занимается Комитет по транспорту, а также компания «Телрос» в альянсе с SCE и сингапурской компанией ST Electronics. Они разработают новую систему работы транспорта.

Петербургские компании и технические центры смогут совместно с сингапурскими фирмами принимать участие в инжиниринговых проектах по созданию интеллектуальных продуктов. Все вопросы, которые возникли в течение встречи, поработают профильные органы власти.