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Албин и Кон Ву Мун обсудили проект интеллектуальной транспортной платформы
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Албин и Кон Ву Мун обсудили проект интеллектуальной транспортной платформы 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и директор Сингапурского совместного предприятия Кон Ву Мун обсудили проект ITP — интеллектуальной транспортной платформы.
Встреча прошла в формате делового ланча. Сейчас проектом занимается Комитет по транспорту, а также компания «Телрос» в альянсе с SCE и сингапурской компанией ST Electronics. Они разработают новую систему работы транспорта.
Петербургские компании и технические центры смогут совместно с сингапурскими фирмами принимать участие в инжиниринговых проектах по созданию интеллектуальных продуктов. Все вопросы, которые возникли в течение встречи, поработают профильные органы власти.
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