Ещё
На 2-й Подрезковской улице установили бордюрный камень
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На 2-й Подрезковской улице установили бордюрный камень 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Напротив корпуса 3 на Комсомольской улице (вдоль забора кладбища) в рамках реализации согласованного мэром Москвы проекта реконструкции дорожно-уличной сети на улицах Комсомольская, 1-я Сестрорецкая и 2-я Подрезковская начались работы по обустройству пешеходной дорожки. Об этом сообщил глава управы района Молжаниновский Артур Силиверстов.
— Вдоль корпуса 15 со стороны 2-й Подрезковской улицы строители установили бордюрный камень. Также продолжаются работы по обустройству ливневых стоков, — уточнил Силиверстов.
Напомним, что проектом предусмотрены мероприятия по расширению дорог, устройству тротуара и опор наружного освещения, новых остановок общественного транспорта и парковочного пространства в районе. (еп)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
Стоимость билета от Москвы до Твери на Ленинградском направлении железной дороги будет увеличена Глава Молжаниновского Артур Силиверстов обсудил с жителями развитие района В Молжаниновском появятся перевязочный и прививочный кабинеты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий116
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест69
Оксана Шачко оставила предсмертную записку80
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии101
Лучше война, чем выборы87
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение