На 2-й Подрезковской улице установили бордюрный камень

Напротив корпуса 3 на Комсомольской улице (вдоль забора кладбища) в рамках реализации согласованного мэром Москвы проекта реконструкции дорожно-уличной сети на улицах Комсомольская, 1-я Сестрорецкая и 2-я Подрезковская начались работы по обустройству пешеходной дорожки. Об этом сообщил глава управы района Молжаниновский Артур Силиверстов.

— Вдоль корпуса 15 со стороны 2-й Подрезковской улицы строители установили бордюрный камень. Также продолжаются работы по обустройству ливневых стоков, — уточнил Силиверстов.

Напомним, что проектом предусмотрены мероприятия по расширению дорог, устройству тротуара и опор наружного освещения, новых остановок общественного транспорта и парковочного пространства в районе. (еп)